8 сент. 2020 г., 12:05
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News Code: 84031288
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Аятолла Хаменеи решительно осудил публикацию карикатур на пророка Мохаммада в газете Charlie Hebdo

Аятолла Хаменеи решительно осудил публикацию карикатур на пророка Мохаммада в газете Charlie Hebdo

Тегеран, 8 сентября. ИРНА — Верховный лидер исламской революции Аятолла Али Хаменеи решительно осудил публикацию карикатур на пророка Мохаммада в газете Charlie Hebdo.

"Великий и непростительный грех французской публикации в оскорблении Святого Пророка Мохаммада(мир ему и благословение) в очередной раз разоблачил злую и упорную ненависть политических и культурных институтов западного мира к исламу и мусульманскому сообществу", заявил Верховный дилер.

Аятолла Хаменеи подчеркнул, что оправдание этого оскорбления ряда французских политиков под предлогом свободы самовыражения полностью отвергается и является неверным и демагогическим.

Еженедельная французская газета Charlie Hebdo в среду повторно опубликовала в своем новом номере карикатуры на пророка Мохаммада.

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