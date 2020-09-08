Аятолла Хаменеи решительно осудил публикацию карикатур на пророка Мохаммада в газете Charlie Hebdo

"Великий и непростительный грех французской публикации в оскорблении Святого Пророка Мохаммада(мир ему и благословение) в очередной раз разоблачил злую и упорную ненависть политических и культурных институтов западного мира к исламу и мусульманскому сообществу", заявил Верховный дилер.

Аятолла Хаменеи подчеркнул, что оправдание этого оскорбления ряда французских политиков под предлогом свободы самовыражения полностью отвергается и является неверным и демагогическим.

Еженедельная французская газета Charlie Hebdo в среду повторно опубликовала в своем новом номере карикатуры на пророка Мохаммада.

Следите за нами в Twitter @irnarussian