8 сент. 2020 г., 12:07
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News Code: 84031276
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В Иране заявили о производстве 52 тыс. тонн выращенной креветки в этом году

В Иране заявили о производстве 52 тыс. тонн выращенной креветки в этом году

Тегеран, 8 сентября, ИРНА – Ожидается, что объем производства выращенной креветки в 1399 иранском календарном году (начался 21 марта) превысит 52 тыс. тонн. Об этом заявил глава иранской Организация рыболовства Набиоллах Хун-Мирзаи во вторник.

Он отметил, что в этом году подготовлено не менее 12000 га земель, пригодных для выращивания креветок в стране.
По его словам, благодаря политике поддержки правительства в области рыболовства производство морепродуктов в Иране достигло 1 млн 282 тыс. 457 тонн. "Из общей суммы морепродуктов, 526 тыс. 729 тонн получены путем рыбоводства, и 755 тыс. 728 тонн обеспечены в результате рыбной ловли", добавил он.
Глава иранской организации рыболовства отметил, что потребление рыбной продукции в Иране на душу населения достигло 13,3 кг в год.
"В прошлом году 146 тыс. тонн разных видов морепродуктов в стоимостном выражении 538,9 млн долларов были экспортированы из Ирана, также 29 тыс. тонн морепродуктов стоимостью 98,9 млн. долларов импортированы в страну. Таким образом сальдо торгового баланса в области рыболовства составило 440 млн долларов", пояснил он.
Хун-Мирзаи отметил, что 233 тыс. 59 человек прямо или косвенно работают в области рыболовства в нашей стране.

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