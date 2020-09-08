В Иране заявили о производстве 52 тыс. тонн выращенной креветки в этом году

Он отметил, что в этом году подготовлено не менее 12000 га земель, пригодных для выращивания креветок в стране.

По его словам, благодаря политике поддержки правительства в области рыболовства производство морепродуктов в Иране достигло 1 млн 282 тыс. 457 тонн. "Из общей суммы морепродуктов, 526 тыс. 729 тонн получены путем рыбоводства, и 755 тыс. 728 тонн обеспечены в результате рыбной ловли", добавил он.

Глава иранской организации рыболовства отметил, что потребление рыбной продукции в Иране на душу населения достигло 13,3 кг в год.

"В прошлом году 146 тыс. тонн разных видов морепродуктов в стоимостном выражении 538,9 млн долларов были экспортированы из Ирана, также 29 тыс. тонн морепродуктов стоимостью 98,9 млн. долларов импортированы в страну. Таким образом сальдо торгового баланса в области рыболовства составило 440 млн долларов", пояснил он.

Хун-Мирзаи отметил, что 233 тыс. 59 человек прямо или косвенно работают в области рыболовства в нашей стране.

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