7 сент. 2020 г., 22:52
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News Code: 84030716
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Локализация запчастей позволила компании Jam Petrochemical сэкономить $4,2 млн.

Локализация запчастей позволила компании Jam Petrochemical сэкономить $4,2 млн.

Тегеран, 7 сентября, ИРНА - Руководитель службы самодостаточности и поддержки строительства Jam Petrochemical Company Мохаммад Джафар Шадкани сказал, что благодаря усилиям и настойчивости специалистов и локализации многих запчастей, необходимых этой компании впервые в Иране, удалось сэкономить $4,2 млн.

«Служба самодостаточности компании локализовала детали, необходимые в условиях санкций, и начала свою работу с мудростью менеджеров и настойчивостью опытных профессионалов в с целью увеличения разнообразия производимых изделий и дальнейшего содействия непрерывности производства. Насосы, компрессоры, турбокомпрессоры, внутреннее оборудование реакторов и колон, а также различные типы фильтров, используемые в комплексе находятся в повестке дня деятельности компании», - рассказал он.

Jam Petrochemical - один из крупнейших экспортеров полимерной продукции в Иране, а среди производителей продуктов из тяжелого полиэтилена эта компания занимает первое место по экспорту.

60% произведенной в 2018 году продукции экспортировалось более чем в 22 страны.

В настоящее время основными направлениями экспорта компании на международные рынки являются Китай, Турция и соседние страны.

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