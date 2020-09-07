Экспорт газа из Ирана вырос на 88 процентов за последние семь лет

«За последние годы страна заработала $10 долларов от экспорта дизельного топлива, сжиженного нефтяного газа и топочного мазута, и этот ход продолжается», - отметил он.

Он сказал, что экспорт газа в Турцию, Ирак, Азербайджанскую Республику и Армению продолжается, добавив, что развитие Южного Парса и начало экспорта газа в Ирак привели к увеличению экспорта газа более чем на 88% по сравнению с 2013 годом.

Он заявил, что объем поставленного в Турцию газа в контракте составляет 30 млн. кубометров, и продолжил: «Согласно контракту, экспорт газа в Ирак составляет 55 млн. кубометров», - отметил директор.

Торбати указал, что средний объем экспорта газа летом составляет 75 млн. кубометров в сутки.

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