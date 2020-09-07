Тегеранский университет объявил о готовности развивать отношения со швейцарскими университетами

Махмуд Нили Ахмадабади на встрече с министром иностранных дел Швейцарии и сопровождающей его делегацией сказал, что в настоящее время в этом университете обучается около 45 000 студентов, более 60% из которых учатся в аспирантуре. Эти студенты, поступающие в университет после сдачи вступительных экзаменов, набираются из лучших.

Объясняя историю академического сотрудничества Тегеранского университета со Швейцарией, он назвал визит и выступление тогдашнего президента Швейцарии 28 февраля 2016 года, а также визит министра образования, исследований и инноваций и сопровождающей его делегации в Тегеранский университет, технологического парка и лаборатории университета одними из ярких точек научных отношений между двумя странами.

«Тегеранский университет поддерживает тесные научные связи с престижными научными и исследовательскими центрами Швейцарии, включая Цюрихский университет, ETH Zurich, EPFL в Лозанне, Цюрихский университет прикладных наук и EMPA. Мы посетили швейцарские университеты в 2017 году, и можно сказать, что эта страна является хорошим примером применения знаний и академических исследований», - добавил он.

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