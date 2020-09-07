7 сент. 2020 г., 22:00
Journalist ID: 2388
News Code: 84030690
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Ильхам Алиев: отношения между Баку и Тегераном расширяются

Ильхам Алиев: отношения между Баку и Тегераном расширяются

Тегеран, 7 сентября, ИРНА - Приняв верительные грамоты нового посла Ирана Аббаса Мусави, президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что отношения между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран стремительно расширяются и уже достигли высокого уровня.

Новый посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Аббас Мусави в понедельник встретился с президентом Ильхамом Алиевым и вручил верительные грамоты.

Касаясь дальнейшего развития двусторонних отношений между Баку и Тегераном, президент Азербайджана сослался на недавний телефонный разговор с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани. «Были обсуждены многие важные вопросы и мы договорились, что в случае вспышки коронавируса официальные лица двух стран будут проводить регулярные онлайн-встречи, и до сих пор состоялось большое количество виртуальных встреч», - отметил он.

Президент Азербайджана выразил уверенность, что некоторые важные транспортные и энергетические проекты, реализуемые двумя странами, получат широкую реализацию в ближайшие годы.

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