Ильхам Алиев: отношения между Баку и Тегераном расширяются

Новый посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Аббас Мусави в понедельник встретился с президентом Ильхамом Алиевым и вручил верительные грамоты.

Касаясь дальнейшего развития двусторонних отношений между Баку и Тегераном, президент Азербайджана сослался на недавний телефонный разговор с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани. «Были обсуждены многие важные вопросы и мы договорились, что в случае вспышки коронавируса официальные лица двух стран будут проводить регулярные онлайн-встречи, и до сих пор состоялось большое количество виртуальных встреч», - отметил он.

Президент Азербайджана выразил уверенность, что некоторые важные транспортные и энергетические проекты, реализуемые двумя странами, получат широкую реализацию в ближайшие годы.

Следите за нами в Twitter @irnarussian