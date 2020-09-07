7 сент. 2020 г., 20:06
Journalist ID: 2388
News Code: 84030609
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Министр иностранных дел Швейцарии назвал целью визита в Иран укрепление отношений и доверия

Министр иностранных дел Швейцарии назвал целью визита в Иран укрепление отношений и доверия

Тегеран, 7 сентября, ИРНА - Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что целью его визита в Иран и встречи со официальными лицами было укрепление двусторонних отношений и доверия.

«Цель этой поездки - укрепление отношений между Ираном и Швейцарией. Это сделано для укрепления доверия к двустороннему пути между Швейцарией и Ираном и для защиты интересов в качестве посредника между США и Ираном», - отметил он.

«Мы отметили это событие в связи со столетием установления дипломатических отношений между Швейцарией и Ираном. Эта столетняя дипломатия возникла после заключения соглашения под названием «Торговля и мир», и сегодня, сто лет спустя, она по-прежнему основана на торговле и мире», - добавил он.

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