Рухани: Иран не поддастся высокомерию и издевательствам

В ходе встречи с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиом в понедельник Хасан Рухани заявил, что критерием в отношениях между странами должны быть международные правила и резолюции Совета Безопасности ООН. «Соединенные Штаты годами стремились свергнуть Исламскую Республику и вмешаться во внутренние дела Ирана, и Трамп просчитал, что давление на Иран и экономическая война могут привести Исламскую Республику к свержению в течение трех месяцев», - сказал он.

«В любое время, когда Соединенные Штаты решают исправить свои незаконные действия и вернуться к Резолюции №2231 и ядреную сделку, путь для него открыт», - отметил он.

«По его словам, сегодня американцам ясно, что они совершили ошибку и не добьются своей цели путем давления и санкций», - добавил он.

«Мы ожидаем, что все дружественные и независимые страны мира не будут молчать перед лицом терроризма и незаконных действий, совершаемых Соединенными Штатами на протяжении многих лет», - подчеркнул Рухани.

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