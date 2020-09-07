7 сент. 2020 г., 19:51
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News Code: 84030593
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Было изучено сотрудничество между Ираном и Азербайджаном в области электроэнергетики

Было изучено сотрудничество между Ираном и Азербайджаном в области электроэнергетики

Тегеран, 7 сентября, ИРНА - Совместные технические комиссии Исламской Республики Иран и Азербайджанской Республики рассмотрели сотрудничество между двумя странами в области электроэнергетики на виртуальной встрече.

На заседании Совместной технической комиссии в режиме видеоконференции был обсужден и обменен мнениями процесс реализации проекта строительства плотин «Ходаафарин» и «Киз Каласи» двумя странами Ираном и Азербайджанской Республикой на реке Арас.

Согласно этому, прогнозируемый бюджет на строительство плотин «Ходаафарин» и «Киз Каласи», получение и установка необходимого оборудования для этих строящихся плотин были среди вопросов, рассмотренных совместной технической комиссией двух стран.

Обе стороны также договорились провести следующее заседание Совместных технических комиссий в Нахчыване в конце сентября.

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