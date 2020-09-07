Было изучено сотрудничество между Ираном и Азербайджаном в области электроэнергетики

На заседании Совместной технической комиссии в режиме видеоконференции был обсужден и обменен мнениями процесс реализации проекта строительства плотин «Ходаафарин» и «Киз Каласи» двумя странами Ираном и Азербайджанской Республикой на реке Арас.

Согласно этому, прогнозируемый бюджет на строительство плотин «Ходаафарин» и «Киз Каласи», получение и установка необходимого оборудования для этих строящихся плотин были среди вопросов, рассмотренных совместной технической комиссией двух стран.

Обе стороны также договорились провести следующее заседание Совместных технических комиссий в Нахчыване в конце сентября.

Следите за нами в Twitter @irnarussian