Зариф: возвращение к нормальной внешней торговле - важный приоритет для Ирана и всего мира

Министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф и министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис изучили последние события в двусторонних, региональных и международных отношениях, включая вопросы, связанные с Сирией, Йеменом, торговыми отношениями между двумя странами и швейцарским финансовым каналом.

Министры иностранных дел Ирана и Швейцарии также обсудили ядерную сделку и враждебную политику США, направленную на подрыв нормальных политических отношений и внешней экономики Ирана.

В ходе встречи Зариф выразил удовлетворение 100-летием установления дипломатических отношений между Ираном и Швейцарией, высоко оценил усилия страны по улучшению двусторонних отношений и в то же время счел возвращение к нормальной внешней торговле важным приоритетом для Ирана и всего мира.

Касаясь исторических отношений между двумя странами, министр иностранных дел Швейцарии подчеркнул приверженность Швейцарии ядреной сделке и расширению отношений во всех областях.

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