7 сент. 2020 г., 15:28
Journalist ID: 2388
News Code: 84030284
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Иран опроверг передачу российской военной техники в Армению через свою территорию

Иран опроверг передачу российской военной техники в Армению через свою территорию

Тегеран, 7 сентября, ИРНА - Посольство Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике в понедельник опровергло сообщения некоторых СМИ о передаче российской военной техники через Иран в Армению.

«Сообщения некоторых СМИ о переброске российского оружия и другой военной техники через иранскую границу в Армению являются необоснованными и ложными», - говорится в заявлении.

«Распространение таких слухов является саботажем враждебных сил, противостоящих тесным отношениям между двумя странами - Исламской Республикой Иран и Азербайджанской Республикой, и направлена ​​на подрыв развивающегося сотрудничества и дружественных отношений между двумя странами и далеко от реальности», - указывается в заявлении.

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