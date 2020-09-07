Иран опроверг передачу российской военной техники в Армению через свою территорию

«Сообщения некоторых СМИ о переброске российского оружия и другой военной техники через иранскую границу в Армению являются необоснованными и ложными», - говорится в заявлении.
«Распространение таких слухов является саботажем враждебных сил, противостоящих тесным отношениям между двумя странами - Исламской Республикой Иран и Азербайджанской Республикой, и направлена на подрыв развивающегося сотрудничества и дружественных отношений между двумя странами и далеко от реальности», - указывается в заявлении.
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