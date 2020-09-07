Визит главы МИД Швейцарии не имеет ничего общего с ирано-американскими отношениями: Иран

Говоря о визите главы внешнеполитического ведомства Швейцарии Иньяцио Кассиса в Иран, Хатибзаде в своей еженедельной пресс-конференции заявил: "Эта поездка состоялась в рамках визитов двух стран, просто она была отложена из-за вспышки коронавируса".

Он назвал отношения Ирана с Швейцарией хорошими, отметив, что Швейцария служит защитником интересов Ирана в Канаде и Саудовской Аравии.

В ответ на вопрос о влиянии визита главы МИД Швейцарии на отношения Ирана и США, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства ИРИ отметил, что США не упускают возможности оказать давление на Иран, и наша политика по Вашингтону не поменялась.

Комментируя финансовый канал Швейцарии, Хатибзаде отметил, что этот канал с задержкой на 20 месяцев из-за давления США начал свою работу в феврале текущего года, и первая сделка через указанный финансовый канал проведена в мае. По его словам, обе транзакции сделаны с иранскими средствами.

"У Ирана много финансовых ресурсов в мире, но Соединенные Штаты нагло пытаются не допустить наши финансовые ресурсы в этот канал", добавил он.

Просчет ОАЭ

Говоря об усилиях ОАЭ и Израиль для создания управления разведки за шпионаж в Иране, Хатибзаде заявил, что Объединенные арабские допускают тактический просчет и о своей позиции в мире и регионе, и о позиции США и Израиле в мире.

"ОАЭ думают, что они могут покупать безопасность вне региона, Саддам также допустил подобный просчет в нашем регионе", отметил он, добавив, что Иран ожидает, что ОАЭ исправят свои ошибки.

Он заключил, что Иран серьезно реагирует на угрозы в отношении своей безопасности.

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