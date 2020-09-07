Иранский мультфильм "Последняя фантазия" попадет на онлайн экран в США

Как заявил режиссер мультфильма, онлайн экран "Последняя фантазия" начнется с 7 сентября в платформе "Opera".

В этом мультфильме показывается, что после победы над миром Пустоты Царь Персии решает уничтожить дьявола. Он оставляет власть принцу Захаку. Но Зло вселяется в душу Захака. Недавние кошмары Принца преследуют его и рождают предсказание о том, что молодой человек, отца которого Захак убил когда-то, свергнет нового Правителя и восстановит мир в Царстве. Закончится ли вечная битва между Тьмой и Светом?

Напомним, ранее иранский мультфильм выиграл 11 международных и отечественных призов. "Последняя фантазия" также был показан в 32 странах, таких как США, Россия, Испания, Швеция, Греция и Норвегия.

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