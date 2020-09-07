Иранский фильм «Солнце» попал на Венецианский кинофестиваль

«Солнце» - последний фильм иранского режиссера и продюсера Маджида Маджиди, посвященный детям. Этот социальный фильм, снятый в 2019 году, получил награду за лучший фильм и лучший сценарий 38-го кинофестиваля «Фаджр», а теперь он участвует в главной призовой части 37-го Венецианского международного кинофестиваля за Золотого льва фестиваля.

На пресс-конференции на Венецианском кинофестивале вчера вечером Маджид Маджиди указал, что кризис работающих детей не является специфическим для конкретной страны и является глобальной проблемой, и обратился к притеснению иранского народа под санкциями США. Иран уже сорок лет живет в тяжелых условиях из-за бесчеловечных санкций США.

Далее Маджиди обвинил провокации США на Ближнем Востоке в обострении социальных проблем в Иране и других соседних странах, заявив: «Мы находимся в регионе, полном кризиса, ущерб от которого больше всего сказывается на детях и бедных семьях».

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