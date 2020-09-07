Проект иранских изобретателей попал в число лучших инновационных проектов

Факультет технологий и Департамент инноваций Массачусетского технологического института (SOLVE MIT) на самом высоком уровне инновационного конкурса в Соединенных Штатах Америки запустили глобальную инновационную программу MIT. Этот вызов связан с большим глобальным рынком, который выбирается с помощью преподавателей MIT University, передовых инноваций и новых решений.

В этом вызове инновации должны пройти процесс оценки, и на заключительном этапе проекты, получившие необходимую квалификацию и привилегии, будут размещены на сайте MET Innovation и получат три денежных приза из 20 проектов.

В 2019 году в полуфинал были приняты 2000 инноваций из 100 стран, которые были опубликованы на этом сайте по 5 направлениям из 20 инноваций в каждой сфере.

Global Innovation Challenge 2020 призывает к инновациям, связанным с коронавирусом, для создания лабораторных систем и помощи в развитии бизнеса с помощью исследовательских организаций США и Всемирного банка с мая, а теперь и в некоторых областях проводится. 130 стран приняли участие в этом вызове.

Иранская команда изобретателей впервые приняла участие в Global Innovation Challenge Университета МЕТ. Амир Аббас Мохаммади-Кушки, Мобина Кази, Захра Газави, Мохаммад Эрин Акбари и Ариана Нури являются членами этой команды, которые предложили инновационные решения в отношении COVID-19. Их инновационные разработки загружены на веб-сайт MIT University.

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