США и европейские страны поддерживают контрабандистов наркотиков: глава судебной власти Ирана

Глава иранской судебной власти на заседании по проблематике и рассмотрения борьбы с наркотиками назвал борьбу с наркотиками одной из приоритетных вопросов страны, который требуется общего сотрудничества высших властей страны.

Он отметил, что нельзя рассчитывать на иностранную помощь в области борьбы с наркотиками в то время, когда США и ряд европейских стран поддерживают производства наркотических веществ.

Раиси также подверг критике усилия международных организаций в отношении позиции Ирана по борьбе с наркотиками, заявив, что у них на практике нет серьезной воли для искоренения наркотических средств.

Напомним, за последние 40 лет после победы Исламской революции 1979 года в Иране были изъяты 12 тыс. тонн разных видов наркотических средств, и 52 тыс. банд контрабандистов были ликвидированы в результате 43 тыс. операций.

385 тыс. иранских полицейских мученически погибли на пути борьбы с наркотиками, и 167 тыс. млрд туманов было потрачено на противостояние контрабандистам.

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