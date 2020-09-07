7 сент. 2020 г., 10:08
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США и европейские страны поддерживают контрабандистов наркотиков: глава судебной власти Ирана

США и европейские страны поддерживают контрабандистов наркотиков: глава судебной власти Ирана

Тегеран, 7 сентября, ИРНА – Конфиденциальные информации показывают, что США и европейские страны являются спонсорами контрабандистов наркотиков, даже некоторые региональные государства получают доход от транзита и распределения наркотических средств. Об этом заявил глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси в воскресенье.

Глава иранской судебной власти на заседании по проблематике и рассмотрения борьбы с наркотиками назвал борьбу с наркотиками одной из приоритетных вопросов страны, который требуется общего сотрудничества высших властей страны.
Он отметил, что нельзя рассчитывать на иностранную помощь в области борьбы с наркотиками в то время, когда США и ряд европейских стран поддерживают производства наркотических веществ.
Раиси также подверг критике усилия международных организаций в отношении позиции Ирана по борьбе с наркотиками, заявив, что у них на практике нет серьезной воли для искоренения наркотических средств.
Напомним, за последние 40 лет после победы Исламской революции 1979 года в Иране были изъяты 12 тыс. тонн разных видов наркотических средств, и 52 тыс. банд контрабандистов были ликвидированы в результате 43 тыс. операций.
385 тыс. иранских полицейских мученически погибли на пути борьбы с наркотиками, и 167 тыс. млрд туманов было потрачено на противостояние контрабандистам.

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