Иранский богослов осудил оскорбление Корана и Пророка Ислама

Иранский муджтахид и богослов аятолла Абдолла Джавади-Амоли вчера в опубликованном сообщении осудил действие Французского журнала Charlie Hebdo, который во вторник в ходе очередной кощунственной акции вновь поместил на своих страницах оскорбительную скандальную карикатуру на Пророка Мухаммада.

Французский журнал Charlie Hebdo в последние годы не раз печатала на своих страницах оскорбительные и кощунственные карикатуры на великодушного Пророка Ислама.

По данным giperssilka, ранее в 2015 году оскорбительная акция журнала Charlie Hebdo в отношении великодушного Пророка Ислама его светлости Мухаммада (да благословит Аллах его и его семейство!) вызвала волну гнева и возмущения среди мусульман всего мира. Мусульмане провели демонстрации по всему миру, в ходе которых осудили эту кощунственную акцию.

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