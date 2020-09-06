Долг Великобритании перед Ираном: Лондон признал свой долг

Британский суд 22 января провел первое слушание дела по долгу Лондона перед Тегераном после протеста иранской стороны на решение суда по поводу отказа лондонского правительства выплачивать компенсации за невыполнения сделки по поставкам танков Ирану. Окончательное решение суда должно было быть вынесено через пять недель после судебного заседания. Однако решение было отложено из-за распространения пандемии коронавируса.

Судебный процесс примет решение относительно небольшой части долга Лондона перед Тегераном. Речь идет о невыполнении решения суда о компенсации, что стало следствием истории с несостоявшимися поставками в Иран британских танков "Чифтен".

Бывший режим Ирана и компания International Military Services (IMS), созданная под эгидой министерства обороны Великобритании заключили в 1974 году контракт о поставке Ирану более 1500 единиц тяжелой бронетанковой техники (в том числе британских танков "Чифтен"). Однако с падением шаха и победой исламской революции в 1979 году Лондон отказался выполнять контракт, хотя был осуществлен авансовый платеж.

В 2012 году Международный суд ООН постановил, что Великобритания обязана выплатить Ирану $480 млн в качестве компенсации за сорванный контракт. Лондон предоставил эту сумму в распоряжение суда в качестве гарантии оплаты, но заявил, что не может не вернуть долг, ни уплатить хотя бы проценты по нему на основании того, что министерство обороны Ирана находится под международными санкциями.

Сообщается, что решение суда будет внесено в ноябре, через день после президентских выборов в США. Аналитики считают, что британская сторона надеется на победу Джо Байдена, демократического соперника Дональда Трампа на президентских выборах. Таким образом они смогут урегулировать ситуацию с долгом перед Ираном без какой-либо напряженности в отношениях с Вашингтоном.

Однако британские и западные СМИ в последние годы обвиняют Иран в заключении в тюрьму ирано-британских граждан, чтобы заставить властей Великобритании выплатить свой долг перед Ираном.

Иранские власти неоднократно говорили, что дело о долге Великобритании за танки никак не связано с заключением британки иранского происхождения Назанина Загари-Рэтклифа, так как она находится в тюрьме за шпионаж.

Несмотря на пропаганду в британских СМИ о том, что Загари находится в заложниках у Ирана, чтобы получить ее долг, правительство Великобритании признает свой долг перед Ираном.

В апреле 2016 года представитель благотворительного фонда Thomson Reuters Назанин Загари-Рэтклифф, имеющая британо-иранское гражданство, была приговорена к пяти годам лишения свободы за шпионаж и попытку свержения правительства в Тегеране.

Назанин Загари участвовала в разработке и реализации медийных и киберпроектов на тему мягкого свержения системы Исламской Республики Иран.

При этом 5 сентября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что дело о долге Великобритании перед Ираном не связано с освобождением заключенных с двойным гражданством. "Выплата долга британского правительства Тегерану не имеет ничего общего с освобождением заключенных с двойным гражданством", подчеркнул он.

По его словам, некоторые пытаются увязать выплату британского долга с освобождением Загари. "Британское правительство имеет определенный 40-летний долг перед Ираном, от выплаты которого Лондон так до сих пор не отказывается", указал дипломат.

Он выразил надежду, что Лондон без промедления выплатит свой долг Ирану.

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