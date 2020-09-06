6 сент. 2020 г., 18:59
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News Code: 84029219
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ЦБ Ирана сообщил о запуске нео-банков

ЦБ Ирана сообщил о запуске нео-банков

Тегеран, 6 сентября. ИРНА — Заместитель по современным технологиям главы Центрального банка Исламской Республики Иран Мехран Мохаррамиан сообщил о запуске от одного до нескольких нео-бнков в стране до 1400-го иранского календарного года (начнется 21 марта 2021 года).

"Необанки вместо того, чтобы тратить средства на нужды физического филиала, сосредотачиваются на онлайн-услугах своим клиентам" Мехран Мохаррамиан.

"Нео-банки и роботизированная Автоматизация Процессов (Robotic Process Automation, RPA) —Компьютерная программа, имитирующая действия человека — новые облафсти информационных технологий в банковской сфере, которые принимаются во всем мире", сказал чиновник.

Он отметил, что Центральный банк Ирана планирует до 1400 года запустить от одного до нескольких нео-банков.

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