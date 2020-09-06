ЦБ Ирана сообщил о запуске нео-банков

"Необанки вместо того, чтобы тратить средства на нужды физического филиала, сосредотачиваются на онлайн-услугах своим клиентам" Мехран Мохаррамиан.

"Нео-банки и роботизированная Автоматизация Процессов (Robotic Process Automation, RPA) —Компьютерная программа, имитирующая действия человека — новые облафсти информационных технологий в банковской сфере, которые принимаются во всем мире", сказал чиновник.

Он отметил, что Центральный банк Ирана планирует до 1400 года запустить от одного до нескольких нео-банков.

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