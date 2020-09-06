Министр обороны Индии назвал конструктивными переговоры с иранским коллегой

"Общая атмосфера переговоров носила теплый и конструктивный характер. Мы подробно обсудили состояние и перспективы ирано-индейских отношений, обменялись мнениями по ряду региональных и международных проблем, в том числе ситуации в Афганистане", написал глава минобороны Индии на своей странице в Twitter.

Ранее пресс-служба иранского Минобороны сообщила, что Хатами провел встречу в Тегеране с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом.

"Во время встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, глобальной и региональной повестки", говорится в сообщении министерства обороны Исламской Республики Иран.

Следите за нами в Twitter @irnarussian