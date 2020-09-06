Галибаф: иранцы никогда не простят ущерб, нанесенный санкциями США

"Иран цинично относится к Соединенным Штатам из-за их односторонних, жестоких и незаконных санкций", сказал Галибаф на встрече с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом.
Однако, сказал спикер иранского парламента, Иран полен решимости выйти из сложившейся ситуации, поскольку страна обладает большим потенциалом во многих сферах.
Касаясь убийства США командующего силами специального назначения "Кудс" КСИР Генерала Касима Сулеймани, Галибаф отметил, что он вел борьбу с террористами для предотвращения их распространения по Европе и по всему миру.
Он отметил, что Швейцария всегда выступала за глобальный мир и гуманитарные меры, поздравив главу МИД Швейцарии со 100-летием установления дипломатических отношений между Ираном и Швейцарией.
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Тегеран, 6 сентября. ИРНА — Иранский народ никогда не простит и не забудет потерь, нанесенных в результате санкций, введенных против Ирана со стороны США. Об этом заявил в воскресенье спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.
"Иран цинично относится к Соединенным Штатам из-за их односторонних, жестоких и незаконных санкций", сказал Галибаф на встрече с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом.
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