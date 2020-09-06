6 сент. 2020 г., 14:42
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53 страны зарегистрировались для участия в Тегеранском анимационном фестивале

53 страны зарегистрировались для участия в Тегеранском анимационном фестивале

Тегеран, 6 сентября, ИРНА – 301 мультфильм из 53 страны зарегистрировались для участия в Тегеранском анимационном фестивале. Об этом сообщил замглавы иранского Института интеллектуального развития детей и подростков Мохаммадреза Карими Сареми в воскресенье.

Он отметил, что предварительная регистрация для участия в фестивале продолжается до 31 октября текущего года, и иранские и иностранные режиссеры могут принять участие в этом фестивале.
По его словам, жюри в основном конкурсе фестиваля оценивают иностранные мультфильмы, созданные после января 2017 года.
12-й Тегеранский анимационный фестиваль в четырех категориях "Конкурс", "Вне конкурса", "Специальное шоу" и "Перспектива" с 30 апреля по 3 мая пройдет в Тегеране при поддержке Института интеллектуального развития детей и подростков.

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