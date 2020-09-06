Иран может обеспечивать необходимые запчасти дружественных стран

Бригадный генерал Хейдари отметил, что Иран добился самодостаточности в области запчастей военного назначения.

Он добавил, что сухопутные войска ВС Ирана согласно указаниями верховного лидера Исламской революции аятоллы Али Хаменеи готовы помогать дружественным странам в производстве запчастей для военной техники.

Напомним, министр обороны Ирана генерал Амир Хатами в четверг открыл выставку "Движение запчастей" в Тегеране, где представлены последние достижения страны в области запчастей военной и невоенной техники.

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