6 сент. 2020 г., 13:18
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News Code: 84028791
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Иран может обеспечивать необходимые запчасти дружественных стран

Иран может обеспечивать необходимые запчасти дружественных стран

Тегеран, 6 сентября, ИРНА – Командующий сухопутными войсками ВС Ирана бригадный генерал Киумарс Хайдари заявил о готовности Исламской Республики для обеспечения необходимых запчастей дружественных стран.

Бригадный генерал Хейдари отметил, что Иран добился самодостаточности в области запчастей военного назначения.
Он добавил, что сухопутные войска ВС Ирана согласно указаниями верховного лидера Исламской революции аятоллы Али Хаменеи готовы помогать дружественным странам в производстве запчастей для военной техники.
Напомним, министр обороны Ирана генерал Амир Хатами в четверг открыл выставку "Движение запчастей" в Тегеране, где представлены последние достижения страны в области запчастей военной и невоенной техники.

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