6 сент. 2020 г., 11:16
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News Code: 84028509
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Препятствия не мешают Ирану бороться с наркотиками

Препятствия не мешают Ирану бороться с наркотиками

Тегеран, 6 сентября, ИРНА – Исламская Республика Иран всегда готова взаимодействовать с региональными и трансрегиональными странами в сфере борьбы с наркотиками, заявил официальный представитель штаба борьбы с наркотиками Амир Аббас Лотфи в воскресенье.

"Новый вызов стран региона и мира в борьбе с наркотиками является увеличением производства наркотического вещества метамфетамин в Афганистане", заявил он в интервью ИРНА, отметив, что новости о производстве метамфетамина в Афганистане распространились в СМИ с двух лет назад.
Лотфи выразил надежду на реализацию верховенства закона на всей территории Афганистана легальным правительством этой страны.
"Иран полон решимости поддерживать акты Афганистана в борьбе с наркотиками, чтобы стать свидетелем искоренения любых промышленных и традиционных наркотиков в стране", добавил он.
Указав на 20-летнее сотрудничество Ирана с ООН и взаимодействие Тегерана с различными странами за последние 40 лет в борьбе с наркотиками, Лотфи заявил о подписании нескольких меморандумов с более 40 стран в этом отношении.
Иран находится на передовой линии фронта борьбы с наркотиками, и примерно 4000 человек из полицейских сил мученически погибли в ходе конфликтов с контрабандистами наркотиков.

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