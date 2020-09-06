Препятствия не мешают Ирану бороться с наркотиками

"Новый вызов стран региона и мира в борьбе с наркотиками является увеличением производства наркотического вещества метамфетамин в Афганистане", заявил он в интервью ИРНА, отметив, что новости о производстве метамфетамина в Афганистане распространились в СМИ с двух лет назад.

Лотфи выразил надежду на реализацию верховенства закона на всей территории Афганистана легальным правительством этой страны.

"Иран полон решимости поддерживать акты Афганистана в борьбе с наркотиками, чтобы стать свидетелем искоренения любых промышленных и традиционных наркотиков в стране", добавил он.

Указав на 20-летнее сотрудничество Ирана с ООН и взаимодействие Тегерана с различными странами за последние 40 лет в борьбе с наркотиками, Лотфи заявил о подписании нескольких меморандумов с более 40 стран в этом отношении.

Иран находится на передовой линии фронта борьбы с наркотиками, и примерно 4000 человек из полицейских сил мученически погибли в ходе конфликтов с контрабандистами наркотиков.

Следите за нами в Twitter @irnarussian