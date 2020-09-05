Швейцария призвала к развитию туристических и научных отношений с Ираном

«Завтра в Тегеране на официальной встрече мы будем отмечать столетие совместной дипломатической деятельности Ирана и Швейцарии», - сказал он.

«Отношениям между двумя странами насчитывается 100 лет, и они продолжаются с конца 19 века с подписанием мирного и торгового соглашения между Ираном и Швейцарией», - отметил он.

«Мир и торговля - два важных фактора в развитии стран, и с тех пор прошло более ста лет, и мы собрались здесь сегодня, чтобы сказать, что Швейцария всегда стремилась к миру и спокойствию», - добавил министр.

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