Международная федерация настольного тенниса высоко оценила деятельность Ирана

Глава международной федерации настольного тенниса в своем письме указал на последние успехи иранской федерации в различных сферах, включая улучшение позиции женской сборной Ирана в международном рейтинге, получение трех лицензии на Олимпийских играх в Рио, получение 2 медали молодежной сборной Ирана, выиграть 2 бронзовые медали на Азиатских играх в Джакарте и т.д.

Тони Ю также поблагодарил иранских спортсменов за их достижения на международной арене, выразив удовлетворение проведением международных курсов для тренеров в Иране.

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