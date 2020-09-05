5 сент. 2020 г., 16:13
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Международная федерация настольного тенниса высоко оценила деятельность Ирана

Международная федерация настольного тенниса высоко оценила деятельность Ирана

Тегеран, 5 сентября, ИРНА – Глава международной федерации настольного тенниса Томас Вайкерт и генеральный директор азиатской конфедерации Тони Ю в отдельные письма высоко оценили деятельность иранской федерации настольного тенниса с 2016 года.

Глава международной федерации настольного тенниса в своем письме указал на последние успехи иранской федерации в различных сферах, включая улучшение позиции женской сборной Ирана в международном рейтинге, получение трех лицензии на Олимпийских играх в Рио, получение 2 медали молодежной сборной Ирана, выиграть 2 бронзовые медали на Азиатских играх в Джакарте и т.д.
Тони Ю также поблагодарил иранских спортсменов за их достижения на международной арене, выразив удовлетворение проведением международных курсов для тренеров в Иране.

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