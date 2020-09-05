Эксперты: США не являются членом ядреной сделки

По данным ИРНА, 22 профессора международного права из престижных университетов по всему миру в заявлении, размещенном на веб-сайте международного института правовых исследований voelkerrechtsblog, назвали действия США по использованию механизма восстановления санкций ООН против Ирана необоснованным и заявили, что США далеко не вправе использовать содержание резолюции №2231 Совет Безопасности.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео лично передал в Совет Безопасности ООН документы о намерении США начать восстановление санкций всемирной организации в отношении Ирана.

Согласно условиям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, любой участник соглашения (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) может запустить процедуру возврата санкций в отношении Ирана в случае нарушения им условий сделки. Однако США вышли из СВПД в 2018 году.

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