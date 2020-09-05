5 сент. 2020 г., 15:53
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News Code: 84027737
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Иранский изобретатель выиграл золотую медаль Канадского конкурса

Иранский изобретатель выиграл золотую медаль Канадского конкурса

Тегеран, 5 сентября, ИРНА - Проект комбинированной ветряной турбины в области энергетики, разработанной иранским изобретателем Хасаном Абеди Рахманлу выиграл золотую медаль и специальный приз этого глобального конкурса на 5-м Международном конкурсе изобретений в Канаде.

5-й Международный конкурс изобретений был проведен 29 августа 2020 года Международной ассоциацией инноваций и передовых навыков в Торонто, Канада, при поддержке Международной федерации изобретателей (IFIA) и Ассоциации интеллектуальной собственности (wiipA).

В течение этого периода 300 проектов из 60 стран соревновались в 21 дисциплине, включая медицину, машиностроение, сельское хозяйство, компьютер, энергетику, электронику и гражданское строительство, которые проводились онлайн из-за вспышки коронавируса.

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