Внешнеторговый оборот Ирана за 5 месяцев превысил $24 млрд

Основными импортерами иранских товаров за первые 5 месяцев текущего года стали Китай (566 млн долларов), Ирак (441 млн долларов), ОАЭ (338 млн долларов), Афганистан (158 млн долларов) и Турция (108 млн долларов). Более 74% от общего объема экспорта из Ирана в стоимостном выражении принадлежит указанным странам.

Общий объем иранского импорта за указанный период составил 13,8 млн тонн товаров на сумму $13,7 млрд, а общий объем иранского экспорта — 38 млн тонн товаров на сумму $10,9 млрд.

Крупнейшими экспортёрами товаров в Иран стали Китай, ОАЭ, Турция, Индия и Германия.

Влияние вспышки пандемии Covid-19 на внешнюю торговлю Ирана снизилось с 54% в мае этого года до 27% в августе, а в среднем этот показатель снизился с 40% до 38%.

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