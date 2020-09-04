Глава МИД Швейцарии прибудет в Иран в субботу

"Глава МИД Швейцарии в субботу осуществит короткий визит в Исфахан. В воскресенье он отправится в Тегеран, где примет участие в заседании по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между двумя странами" сказал Хатибзаде.

"Встречи министра иностранных дел Швейцарии с президентом Ирана Хасаном Рухани, министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом и рядом других высокопоставленных лиц страны состоятся в воскресенье и понедельник", добавил он.

По его словам, стороны планируют обсуждать актуальные вопросы двустороннего и регионального сотрудничества, а также швейцарский финансовый механизм для расчетов с Ираном.

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