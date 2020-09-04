Постпред Ирана в Вене приветствовал новый отчет МАГАТЭ по Ирану

"Отчет имеет большое значение и может быть рассмотрен с двух сторон", рассказал Гариб-Абади Журналистам. Во-первых, этот отчет касается развития отношений и сотрудничества между Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) за последние три месяца".

"Он свидетельствует о конструктивном взаимодействии двух сторон в течение периода для достижения общего понимания и поиска решений проблем", добавил дипломат.

"Во-вторых в этом отчете отражено четкое и позитивное изображение текущего состояния сотрудничества, а также позитивный и конструктивный взгляд на отношения между Ираном и МАГАТЭ, который, как ожидается, будет приветствоваться подавляющим большинством государств-членов МАГАТЭ и Советом управляющих", добавил посол.

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