5 сент. 2020 г., 00:11
Journalist ID: 2177
News Code: 84026692
0 Persons

Tags

Постпред Ирана в Вене приветствовал новый отчет МАГАТЭ по Ирану

Постпред Ирана в Вене приветствовал новый отчет МАГАТЭ по Ирану

Лондон, 5 сентября. ИРНА — Постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади приветствовал отчет МАГАТЭ о соглашении о гарантиях (ДНЯО) с Ираном, заявив, что этот отчет создает позитивные и конструктивные перспективы для развития отношений с Ираном.

"Отчет имеет большое значение и может быть рассмотрен с двух сторон", рассказал Гариб-Абади Журналистам.  Во-первых, этот отчет касается развития отношений и сотрудничества между Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) за последние три месяца".

"Он свидетельствует о конструктивном взаимодействии двух сторон в течение периода для достижения общего понимания и поиска решений проблем", добавил дипломат.

"Во-вторых в этом отчете отражено четкое и позитивное изображение текущего состояния сотрудничества, а также позитивный и конструктивный взгляд на отношения между Ираном и МАГАТЭ, который, как ожидается, будет приветствоваться подавляющим большинством государств-членов МАГАТЭ и Советом управляющих", добавил посол.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
3 + 7 =