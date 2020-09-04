В Иране назвали публикацию карикатур на пророка Мохаммода современным невежеством

"Оскорбительные публикации карикатур на пророка Мохаммода французской газеты Charlie Hebdo были повторно размещены после трагедии с поджогом Корана", отмечается в сообщении. "Они чувства сотни миллионов мусульман во всем мире".

"Этот шаг является ярким примером ненависти и оскорбления священного и явным нарушением права на свободу религии, явным нарушением статей 1 и 18 Всеобщей декларации прав человека, третьего абзаца статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, который также является преступлением согласно статье 32 Закона о свободе печати во Франции", говорится в заявлении.

Еженедельная французская газета Charlie Hebdo в среду повторно опубликовала в своем новом номере карикатуры на пророка Мохаммада.

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