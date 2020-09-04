4 сент. 2020 г., 18:28
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Иранский бегун занял 8-е место на международном туре во Франции

Иранский бегун занял 8-е место на международном туре во Франции

Тегеран, 4 сентября. ИРНА — Иранский бегун Хасан Тафтиан занял 8-е место в беге на дистанции 100 метров на бронзовом этапе Континентального тура, который проходит в Марселе (Meeting de Marseille).

Согласно информации иранской федерации легкой атлетики Тафтиан на бронзовом этапе Континентального тура в беге на дистанции 100 метров показал результат 10:62 секунды, и занял 8-е место.
Напомним, что Тафтиан в 2018 году выиграл золотую медаль в беге на 100 м. международного турнира во Франции по легкой атлетике. Спортсмен тогда показал результат 10:19 секунды.
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