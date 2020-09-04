Иранский бегун занял 8-е место на международном туре во Франции

Согласно информации иранской федерации легкой атлетики Тафтиан на бронзовом этапе Континентального тура в беге на дистанции 100 метров показал результат 10:62 секунды, и занял 8-е место.

Напомним, что Тафтиан в 2018 году выиграл золотую медаль в беге на 100 м. международного турнира во Франции по легкой атлетике. Спортсмен тогда показал результат 10:19 секунды.

Следите за нами в Twitter @irnarussian