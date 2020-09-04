4 сент. 2020 г., 18:10
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Иран и Россия обсудили возможность совместного производства вакцины от коронавируса

Иран и Россия обсудили возможность совместного производства вакцины от коронавируса

Тегеран, 4 сентября. ИРНА — Посол Ирана в Москве Казем Джалали обсудил в пятницу с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым возможность совместного производства вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Во время встречи, прошедшей в формате видеоконференции Джалали поздравил российских ученых с разработкой вакцины от коронавируса.

Иранский посол высоко оценил сотрудничество между министерствами здравоохранения Ирана и России. При этом он указал на встречу рабочей группы по вакцинам и лекарствам между иранским Институтом Пастор и НИЦЭМ имени Гамалеи, выразив надежду на то, что стороны в ближайшее время начнут совместное производство вакцины от коронавируса при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

1 сентября директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал РИА Новости, что вакцинация добровольцев от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований начнется в Москве 5-7 сентября в 9-10 клиниках.

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