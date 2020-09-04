В МИД Ирана прокомментировали публикацию карикатур на пророка Мохаммода в газете Charlie Hebdo

"Любое неуважение к святому пророку ислама и другим божественным пророкам неприемлемо", следует из сообщения Хатибзаде, опубликованного на сайте иранского МИД.
"Оскорбительные публикации французского издания были повторно размещены под предлогом свободы самовыражения", но "оскорбили чувства более одного миллиарда мусульман в мире", сказал он.
По его словам, свобода самовыражения является важной ценностью, которую следует использовать для мирного сосуществования людей.
Еженедельная французская газета Charlie Hebdo в среду повторно опубликовала в своем новом номере карикатуры на пророка Мохаммада.
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Тегеран, 4 сентября. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде решительно осудил публикацию карикатур на пророка Мохаммада во французской газете Charlie Hebdo.
"Любое неуважение к святому пророку ислама и другим божественным пророкам неприемлемо", следует из сообщения Хатибзаде, опубликованного на сайте иранского МИД.
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