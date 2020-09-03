Увеличился экспорт молочной и фруктовой продукции из Ирана в Россию

В последнее время в виде международного транспортного коридора Север-Юг увеличился транзит молочных и фруктовых продуктов по железной дороге Иран-Азербайджан-Россия.

По данным ИРНА, компания ADY Express Railway перевезла более тысячи тонн сухого молока и сыра из Ирана в Россию через грузовой терминал Астара (расположенный в Иране).

За последние два месяца компании также удалось перевезти 5050 тонн фруктов из иранского города Астара в российский город Астрахань.

Согласно сообщению, молочная и фруктовая продукция отправлялась из Ирана в Россию через грузовой терминал Астара в вагонах-рефрижераторах.

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