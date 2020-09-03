Иран входит в пятерку стран мира по производству высокоскоростных судов

«В области высокоскоростных судов мы входим в пятерку ведущих стран мира, которые могут проектировать и строить высокоскоростные ракетные установки со скоростью более 130 километров в час. Что касается подповерхности, мы входим в число первых 13 стран в мире, которые имеют возможность проектировать и строить подводные лодки, а в области надводной части мы входим в число 20 стран мира, которые имеют возможность строить все виды эсминцев и ракетных пусковых установок», - сказал он.

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