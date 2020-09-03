Иранский Мазандаран экспортирует товары в 36 стран мира

«До 2013 года экспортными направлениями Мазандарана были в основном страны Центральной Азии, Афганистан, Ирак, Казахстан и Армения, а также в общей сложности 20 стран, но в последние годы сфера торговли расширилась и Мазандаран с такими странами, как Румыния , Италия, Босния, Германия, Индия, Туркменистан и страны Персидского залива, включая Объединенные Арабские Эмираты, стали торговыми партнерами», - сказал он.

Директор таможни Новшехра сказал, что Мазандаран в настоящее время экспортирует молочные продукты, цемент, пластмассы, упаковку и фруктовые соки через таможню Новшахр, Амирабад, Ферейдункенар, Сари и Амол в страны, особенно в Российскую Федерацию, Казахстан, Ирак, Туркменистан, ОАЭ и другие.

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