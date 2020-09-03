3 сент. 2020 г., 18:01
Journalist ID: 2388
News Code: 84025961
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23% плотин страны были введены в эксплуатацию за последние 7 лет: Рухани

23% плотин страны были введены в эксплуатацию за последние 7 лет: Рухани

Тегеран, 3 сентября, ИРНА - Президент Ирана Хасан Рухани объявил, что из 188 плотин в стране 44 плотины были открыты в его сроке, а другие плотины достраиваются.

Работу нацпроектов правительство осуществляет каждый четверг. Проекты, каждый из которых может принести процветание и развитие части страны.

«Из 188 плотин в стране 44 плотины были открыты в моем сроке, а другие плотины достраиваются. Мы надеемся, что эти плотины будут введены в эксплуатацию в этом правительстве, потому что подготовка инфраструктуры необходима для развития», - отметил он.

С начала срока Рухани в 2013 году 44 плотины были сданы в эксплуатацию. Между тем, с начала этого года было открыто 5 плотин водохранилищ, и, согласно этой статистике, можно сказать, что правительство обещало открывать плотины водохранилища каждые 50 дней.

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