23% плотин страны были введены в эксплуатацию за последние 7 лет: Рухани

Работу нацпроектов правительство осуществляет каждый четверг. Проекты, каждый из которых может принести процветание и развитие части страны.

«Из 188 плотин в стране 44 плотины были открыты в моем сроке, а другие плотины достраиваются. Мы надеемся, что эти плотины будут введены в эксплуатацию в этом правительстве, потому что подготовка инфраструктуры необходима для развития», - отметил он.

С начала срока Рухани в 2013 году 44 плотины были сданы в эксплуатацию. Между тем, с начала этого года было открыто 5 плотин водохранилищ, и, согласно этой статистике, можно сказать, что правительство обещало открывать плотины водохранилища каждые 50 дней.

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