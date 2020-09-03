Минобороны: 38000 деталей, необходимых для национальной промышленности произведены ВС

«Враги Исламской Республики Иран предпринимают множество попыток нанести удар по Ирану, одна из которых - вывести из строя иранские заводы. Они стараются сделать это, не продавая разные детали. Одна из самых востребованных задач в стране - это обеспечение запчастей для различных отраслей промышленности страны», - заявил он.

«Сегодня мы производим более 38 000 изделий, а на этой выставке мы выставили 2 000 изделий. Только в области металлических и неметаллических материалов нам требовалось более 4000 видов материалов, что позволило сэкономить более 200 миллионов долларов за год, производя эти материалы», - добавил он.

«На этой выставке мы хотим сказать, что движение по производству деталей в вооруженных силах очевидно. Также была представлена ​​судовая коробка передач для использования на различных судах, что еще на один шаг приблизило нас к нашим целям», - заключил он.

Сегодня в Иране стартовала выставка «Движение по производству деталей».

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