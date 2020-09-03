3 сент. 2020 г., 10:56
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News Code: 84025400
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В Иране представили местную судовую коробку передач

В Иране представили местную судовую коробку передач

Тегеран, 3 сентября, ИРНА - В присутствии министра обороны и вооруженных сил генерала Амира Хатами на выставке «Движение по производству деталей» была представлена локализованная морская коробка передач для различных типов кораблей.

Министр обороны и поддержки вооруженных сил, подчеркнув возможности этого редуктора в военной области, сказал: «Силы и воинские части на поле боя должны использовать легкие, быстрые, поисково-спасательные суда с высокой маневренностью, а для этой двигательной установки нужны силы».

«Эта коробка передач также может использоваться на гражданских судах разных органов, таких как рыболовецкие предприятия, Управление портов и некоторые прибрежные службы безопасности и защиты», - отметил он.

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