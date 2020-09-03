В Иране представили местную судовую коробку передач

Министр обороны и поддержки вооруженных сил, подчеркнув возможности этого редуктора в военной области, сказал: «Силы и воинские части на поле боя должны использовать легкие, быстрые, поисково-спасательные суда с высокой маневренностью, а для этой двигательной установки нужны силы».

«Эта коробка передач также может использоваться на гражданских судах разных органов, таких как рыболовецкие предприятия, Управление портов и некоторые прибрежные службы безопасности и защиты», - отметил он.

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