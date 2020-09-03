3 сент. 2020 г., 10:23
Journalist ID: 2388
News Code: 84025358
0 Persons

Зариф: Сдача из страха перед гневом американцев только усилит их «аппетит»

Зариф: Сдача из страха перед гневом американцев только усилит их «аппетит»

Тегеран, 3 сентября, ИРНА - В ответ на внесение в санкционный список администрацией Трампа генерального прокурора Международного уголовного суда (МУС) министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сказал, что сдача из страха перед гневом США только усилит его «аппетит».

«Соединенные Штаты наложили санкции на генерального прокурора Международного уголовного суда. Это была практика, которая началась с отдельных лиц, затем переросла в малые, средние и крупные державы, а теперь включает международных деятелей», - написал он в Twitter.

«Единственный способ остановить это бесконечное безумие - остановить выполнение требований США. Сдаться из страха перед американским гневом только усилит его аппетит», - добавил он.

По данным ТАСС, в середине июня президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить экономические санкции против сотрудников суда, решившего провести расследования в отношении возможных преступлений, совершенных в Афганистане в том числе американскими военнослужащими. В МУС действия Вашингтона тогда назвали "беспрецедентной атакой".

Следите за нами в Twitter @irnarussian

Your Comment

You are replying to: .
9 + 4 =