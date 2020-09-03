Зариф: Сдача из страха перед гневом американцев только усилит их «аппетит»

«Соединенные Штаты наложили санкции на генерального прокурора Международного уголовного суда. Это была практика, которая началась с отдельных лиц, затем переросла в малые, средние и крупные державы, а теперь включает международных деятелей», - написал он в Twitter.

«Единственный способ остановить это бесконечное безумие - остановить выполнение требований США. Сдаться из страха перед американским гневом только усилит его аппетит», - добавил он.

По данным ТАСС, в середине июня президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить экономические санкции против сотрудников суда, решившего провести расследования в отношении возможных преступлений, совершенных в Афганистане в том числе американскими военнослужащими. В МУС действия Вашингтона тогда назвали "беспрецедентной атакой".

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