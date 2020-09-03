Ваези: отношения между Ираном и Японией основаны на дружбе и уважении

«Высоко оценивая усилия Абэ Синдзо по сотрудничеству в углублении и развитии отношений между двумя великими народами, Ираном и Японией, мы желаем ему крепкого здоровья и процветания и приветствуем продолжение сотрудничества и конструктивного взаимодействия с правительством и народом Японии», - написал он в Twitter.

«Давние отношения между Исламской Республикой Иран и Японией, которые всегда основывались на дружбе, доверии и взаимном уважении, были еще более укреплены и расширены во время срока Абэ Синдзо», - добавил он.

Согласно данным ИРНА, премьер-министр Японии Абэ Синдзо, хотя он мог оставаться на этой должности еще на год, официально объявил на пресс-конференции в прошлую пятницу, что уйдет в отставку с этой должности по состоянию здоровья. Он был премьер-министром Японии 7 лет и 8 месяцев.

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