Дальность действия иранских РЛС достигает 3 тыс. км

"Во время ирано-иракской войны мы мечтали иметь РЛС, которая могла бы обнаружить воздушные цели до 25 километров, но сегодня у нас есть РЛС с дальностью действия 3000 км", сказал Ширази.

В среду он встретился с персоналами «Группы быстрого реагирования имени Имама Али» по случаю дня национального Дня ПВО в Иране.

31 августа в Иране отмечается национальный День противовоздушной обороны.

Следите за нами в Twitter @irnarussian