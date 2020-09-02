Дальность действия иранских РЛС достигает 3 тыс. км

"Во время ирано-иракской войны мы мечтали иметь РЛС, которая могла бы обнаружить воздушные цели до 25 километров, но сегодня у нас есть РЛС с дальностью действия 3000 км", сказал Ширази.
В среду он встретился с персоналами «Группы быстрого реагирования имени Имама Али» по случаю дня национального Дня ПВО в Иране.
31 августа в Иране отмечается национальный День противовоздушной обороны.
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Тегеран, 2 сентября. ИРНА — Сегодня дальность обнаружения воздушных целей иранских радиолокационных станций превышает 3000 км. Об этом заявил в среду глава администрации верховного главнокомандующего ВС ИРИ бригадный генерал Мохаммад Ширази.
"Во время ирано-иракской войны мы мечтали иметь РЛС, которая могла бы обнаружить воздушные цели до 25 километров, но сегодня у нас есть РЛС с дальностью действия 3000 км", сказал Ширази.
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