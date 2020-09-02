Горнодобывающая промышленность Ирана за 5 месяцев привлекла $850 млн иностранных инвестиций

За первые пять месяцев текущего года по всей стране было одобрено 60 иностранных инвестиций на сумму $2,4 млрд, из которых 26% поступило в промышленную, горнодобывающую и торговую отрасли. Об этом сообщает министерство промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран.

В первую четверку стран по объему утвержденных иностранных инвестиций вошли Германия (341 миллион долларов), Объединенные Арабские Эмираты (54 миллиона долларов), Китай (32 миллиона долларов) и Турция (30 миллионов долларов).

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