2 сент. 2020 г., 22:05
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News Code: 84025071
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Горнодобывающая промышленность Ирана за 5 месяцев привлекла $850 млн иностранных инвестиций

Горнодобывающая промышленность Ирана за 5 месяцев привлекла $850 млн иностранных инвестиций

Тегеран, 2 сентября. ИРНА — Промышленная, горнодобывающая и торговая отрасли Ирана привлекли $850 млн за пять месяцев текущего иранского календарного года (начался 21 марта 2020 года).

За первые пять месяцев текущего года по всей стране было одобрено 60 иностранных инвестиций на сумму $2,4 млрд, из которых 26% поступило в  промышленную, горнодобывающую и торговую отрасли. Об этом сообщает министерство промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран.

В первую четверку стран по объему утвержденных иностранных инвестиций вошли Германия (341 миллион долларов), Объединенные Арабские Эмираты (54 миллиона долларов), Китай (32 миллиона долларов) и Турция (30 миллионов долларов).

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