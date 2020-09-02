Зариф заявил, что посвящает все свое время нейтрализации антииранских действий США

"Пока режим Трампа и сионисты мобилизуют все свои усилия для оказания экономического, политического давления Исламскую Республику Иран, я и мои коллеги в Министерстве иностранных дел и представительствах Исламской Республики круглосуточно посвящаем все свое время нейтрализации этих усилия", сказал Зариф журналистам, комментируя свое отсутствие на заседании кабинета министров.

Зариф подчеркнул, что он и его коллеги в МИД не пожалеют никаких усилий для обеспечения интересов иранского народа.

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