Зариф заявил, что посвящает все свое время нейтрализации антииранских действий США

"Пока режим Трампа и сионисты мобилизуют все свои усилия для оказания экономического, политического давления Исламскую Республику Иран, я и мои коллеги в Министерстве иностранных дел и представительствах Исламской Республики круглосуточно посвящаем все свое время нейтрализации этих усилия", сказал Зариф журналистам, комментируя свое отсутствие на заседании кабинета министров.
Зариф подчеркнул, что он и его коллеги в МИД не пожалеют никаких усилий для обеспечения интересов иранского народа.
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Тегеран, 2 сентября. ИРНА — "Я и мои коллеги в МИД посвящаем все свою время нейтрализации усилий режима президента США Дональда Трампа и Сионистского режима", сказал в среду глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"Пока режим Трампа и сионисты мобилизуют все свои усилия для оказания экономического, политического давления Исламскую Республику Иран, я и мои коллеги в Министерстве иностранных дел и представительствах Исламской Республики круглосуточно посвящаем все свое время нейтрализации этих усилия", сказал Зариф журналистам, комментируя свое отсутствие на заседании кабинета министров.
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