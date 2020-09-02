2 сент. 2020 г., 15:42
Journalist ID: 2177
News Code: 84024701
0 Persons

Tags

Зариф заявил, что посвящает все свое время нейтрализации антииранских действий США

Зариф заявил, что посвящает все свое время нейтрализации антииранских действий США

Тегеран, 2 сентября. ИРНА — "Я и мои коллеги в МИД посвящаем все свою время нейтрализации усилий режима президента США Дональда Трампа и Сионистского режима", сказал в среду глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Пока режим Трампа и сионисты мобилизуют все свои усилия для оказания экономического, политического давления Исламскую Республику Иран, я и мои коллеги в Министерстве иностранных дел и представительствах Исламской Республики круглосуточно посвящаем все свое время нейтрализации этих усилия", сказал Зариф журналистам, комментируя свое отсутствие на заседании кабинета министров.
Зариф подчеркнул, что он и его коллеги в МИД не пожалеют никаких усилий для обеспечения интересов иранского народа.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
 

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
5 + 0 =