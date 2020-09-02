Документы США о продлении оружейного эмбарго против Ирана не имеют правовой основы

"Этот вопрос можно рассматривать юридической, политической и международной точек зрения, первый из которых – правовой", заявил Ваези журналистам, комментируя односторонние усилия США в Совете Безопасности ООН по восстановлению санкций против Тегерана.

"Любые действия в рамках Совете Безопасности или других международных институтов должны иметь правовую основу, и то, что иранские, европейские и все мировые юристы, и даже сами Соединенные Штаты, признают, это то, что нынешняя администрация США ссылается на то, что не имеет правовой основы", сказал он.

По его словам, США намерены восстановить антииранские санкции в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, из которого они вышли в мае 2018 года. "США больше не считаются участников иранской ядерной сделки, поэтому не могут использовать ее условия против Ирана", сказал он.

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