2 сент. 2020 г., 13:13
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News Code: 84024427
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В Иране сообщили о возвращении 1800 лучших студентов на родину

В Иране сообщили о возвращении 1800 лучших студентов на родину

Тегеран, 2 сентября, ИРНА – 1800 иранских выпускников из 200 лучших вузов мира вернулись на родину. Об этом сообщил вице-президент Ирана по вопросам науки и технологии Сурена Саттари.

Он в кулуарах 135-го заседания стратегического штаба по выполнению научного плана страны во вторник заявил, что студенты технических и технологических направлений больше других уезжают на учебу за рубеж. Саттари также заявил об снижении выхода иранской элиты из страны за последние годы.
Иранский чиновник отметил, что вспышка коронавируса привела к увеличению возвращения иранской элиты на родину.
По его словам, статистические данные о возвращении иранской элиты были подготовлены по дисциплинам в областях техники и технологий, гуманитарных наук, права, медицины и психологии.
Он назвал общее население Национального фонда элиты Ирана 70 тыс. человек.

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