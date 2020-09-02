В Иране сообщили о возвращении 1800 лучших студентов на родину

Он в кулуарах 135-го заседания стратегического штаба по выполнению научного плана страны во вторник заявил, что студенты технических и технологических направлений больше других уезжают на учебу за рубеж. Саттари также заявил об снижении выхода иранской элиты из страны за последние годы.

Иранский чиновник отметил, что вспышка коронавируса привела к увеличению возвращения иранской элиты на родину.

По его словам, статистические данные о возвращении иранской элиты были подготовлены по дисциплинам в областях техники и технологий, гуманитарных наук, права, медицины и психологии.

Он назвал общее население Национального фонда элиты Ирана 70 тыс. человек.

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