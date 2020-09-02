2 сент. 2020 г., 11:34
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News Code: 84024205
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Иран выступил за возобновление авиасообщения с Украиной

Иран выступил за возобновление авиасообщения с Украиной

Москва, 2 сентября. ИРНА — Иран выступает за возобновление прямого авиасообщения с Украиной, которое было приостановлено после крушения Boeing под Тегераном, но Киев не соглашается, заявил посол Ирана на Украине Манучехр Моради.

Украина прекратила прямое авиасообщение с Ираном с 9 января до выяснения причин авиакатастрофы Boeing 737-800 возле Тегерана.

"К сожалению, правительство Украины после катастрофы самолета авиакомпании "МАУ" отменило разрешение на прямые авиарейсы между Ираном и Украиной и, несмотря на неоднократные обращения посольства, не соглашается на выдачу разрешения на прямые рейсы", - заявил Моради в интервью агентству "Укринформ".

По его словам, Иран ищет возможность возобновить прямые рейсы между двумя странами. Посол отметил, что иранская сторона просит Киев разрешить выполнять прямые авиарейсы хотя бы иранским авиалиниям.

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