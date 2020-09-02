Иран выступил за возобновление авиасообщения с Украиной

Украина прекратила прямое авиасообщение с Ираном с 9 января до выяснения причин авиакатастрофы Boeing 737-800 возле Тегерана.

"К сожалению, правительство Украины после катастрофы самолета авиакомпании "МАУ" отменило разрешение на прямые авиарейсы между Ираном и Украиной и, несмотря на неоднократные обращения посольства, не соглашается на выдачу разрешения на прямые рейсы", - заявил Моради в интервью агентству "Укринформ".

По его словам, Иран ищет возможность возобновить прямые рейсы между двумя странами. Посол отметил, что иранская сторона просит Киев разрешить выполнять прямые авиарейсы хотя бы иранским авиалиниям.

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