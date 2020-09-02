Американский аналитик прокомментировала соглашение между Ираном и МАГАТЭ

"Соглашение о доступе (к ядерным объектам Ирана), достигнутое между МАГАТЭ и Ираном, важно с точки зрения гарантий и увеличивает шансы спасти СВПД, но маловероятно, что оно повлияет на результаты усилий администрации Трампа по возобновлению санкций ООН" заявила Келси Давенпорт в эксклюзивном интервью ИРНА.

"Соединенные Штаты заявляют, что это запустили процедуру восстановления санкций ООН против Ирана, и санкции будут возобновлены 20 сентября — утверждение, которое отвергают оставшиеся участники СВПД и другие члены Совета Безопасности", добавила она.

"США продолжат оказывать давление на другие государства, чтобы те заставили их применять санкции ООН, но также ясно, что администрация Трампа столкнется со значительным сопротивлением, в том числе со стороны союзников США", считает она.

"Выполнение Ираном обязательств по гарантиям может укрепить усилия государств по сопротивлению попыткам США ввести санкции ООН, но это не повлияет на подход администрации Трампа", - отметила американский аналитик.

По ее словам, молчание администрации Трампа по поводу соглашения, достигнутого между Ираном и МАГАТЭ, о чем-то говорит.

"Соединенные Штаты настаивали на разрешении расследования МАГАТЭ и использовали невыполнение Ираном требований в качестве оружия в своем стремлении дискредитировать СВПД и оправдать кампанию максимального давления" добавила Давенпорт.

"Если СВПД выживет и новый президент вступит в должность, доступ МАГАТЭ на объекты Ирана устранит политический барьер, который мог помешать возвращению к полному соблюдению СВПД Соединенными Штатами и Ираном", сказала она, добавив, что цель Трампа состоит в том, чтобы разрушить СВПД и сделать так, чтобы будущий президент не мог вернуться к его соблюдению.

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